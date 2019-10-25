Нью-Йорк, США, , 17:28 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали последние торги недели в небольшом минусе, 25 октября передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 15,92 пункта (0,06%), до 26 789,61 пункта, индекс S&P 500 снизился на 6,97 пункта (0,23%), до 3003,32 пункта, индекс Nasdaq снизился на 35,20 пункта (0,43%), до 8150,59 пункта.

К снижению индексов привело резкое падение котировок Amazon, которое началось ещё 24 октября, из-за плохого прогноза компании.

Читайте также: Уолл-стрит: Dow Jones упал после заявления Пенса по Китаю