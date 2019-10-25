Салехард, , 17:11 — REGNUM В столице Ямала появились первые четыре автобуса на газомоторном топливе. Их комплектация позволяет перевозить пассажиров в суровых условиях Крайнего Севера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Транспорт приспособлен для маломобильных граждан: оснащён подъёмным механизмом и местами для инвалидов-колясочников в салоне. Для транспорта на газе строится специальный ангар.

В ЯНАО с 2018 года реализуется проект по переводу общественного пассажирского транспорта на природный газ. За это время в Надымском районе с помощью окружной субсидии приобретено 15 автобусов на газомоторном топливе. В Ноябрьске и Новом Уренгое планируется приобретение 20 автобусов.

На Ямале работают четыре автомобильные газонаполнительные компрессорные станции — в Салехарде, Надыме, Новом Уренгое и поселке Ягельный Надымского района. Скоро такие станции появятся посёлке Пангоды ив Ноябрьске. Строительство станций ведётся в соответствии с соглашением о сотрудничестве между правительством Ямала и ООО «Газпром газомоторное топливо».