Киев, , 17:04 — REGNUM Газопровод «Северный поток-2» построен из-за нежелания Украины передавать в концессию свою газотранспортную систему (ГТС) и терять прибыль от транзита. Об этом 25 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

По его словам, Киеву нужен партнер, который обеспечит заполняемость украинской ГТС.

«Юлия Владимировна очень долго сопротивлялась любым концессиям и в результате построили «Северный поток-2». Или мы превратим это в металлолом, или ищем партнера, который обеспечивает заполняемость этой трубы. Это очень важно. Мы ещё 10 лет посидим на этой трубе, она полностью заржавеет, и весь газ будет идти вокруг Украины. Эти сопротивления любым концессиям как форме сотрудничества, они будут стоить нам миллиарды долларов не в следующем году, в следующем году «Газпром» ещё будет осуществлять транзит газа через Украину. А через два года будут риски, что транзит составит ноль. Это произойдет из-за того, что мы отказывались говорить о консорциуме. Поэтому европейские партнеры будут больше заинтересованы в «Северном потоке-2», — считает Фурса.

В тоже время он признает, что правительство Украины может самостоятельно, без иностранных партнеров, подписать новый контракт с «Газпромом» и обеспечить загрузку украинской ГТС на 10 лет. Фурса отметил, что Киев не соглашается «сдавать национальные интересы», подписывая с «Газпромом» контракт на один год.

«У Украины есть влияние, Украина должна требовать 10 лет контракта с гарантией прокачки. Это Украина требует… Господин Коболев и его команда сделали максимум, чтобы в газовой сфере ситуация была выгодна Украине. Это первый менеджмент «Нафтогаза», который действительно отстаивал национальные интересы. Об этом свидетельствует победа в Стокгольме. «Газпром» до сих пор не может отойти от этого и уже должен нам $2,9 млрд», — подытожил Фурса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев отметил, что хочет передать 49% акций компании «Оператор ГТС Украины» под контроль иностранного «партнера».

Он сообщил, что предложенный им проект закона Украины №2239−1 «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа» предлагает «оставить возможность привлечения партнера в акционерный капитал оператора ГТС в размере менее контрольного (до 49%)».

Таким образом, Киев лишится около $3 млрд ежегодной прибыли от транзита российского газа.