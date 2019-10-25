Киев, 25 октября 2019, 17:04 — REGNUM Газопровод «Северный поток-2» построен из-за нежелания Украины передавать в концессию свою газотранспортную систему (ГТС) и терять прибыль от транзита. Об этом 25 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.
По его словам, Киеву нужен партнер, который обеспечит заполняемость украинской ГТС.
В тоже время он признает, что правительство Украины может самостоятельно, без иностранных партнеров, подписать новый контракт с «Газпромом» и обеспечить загрузку украинской ГТС на 10 лет. Фурса отметил, что Киев не соглашается «сдавать национальные интересы», подписывая с «Газпромом» контракт на один год.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев отметил, что хочет передать 49% акций компании «Оператор ГТС Украины» под контроль иностранного «партнера».
Он сообщил, что предложенный им проект закона Украины №2239−1 «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа» предлагает «оставить возможность привлечения партнера в акционерный капитал оператора ГТС в размере менее контрольного (до 49%)».
Таким образом, Киев лишится около $3 млрд ежегодной прибыли от транзита российского газа.