Грозный, , 16:58 — REGNUM План по благоустройству общественных и дворовых территорий на 2019 год в Чеченской Республике выполнен досрочно. Уже 1 октября запланированные работы во всех 17 районах были завершены, сообщили 25 октября в пресс-службе главы и правительства региона.

Работу органов власти в этом направлении высоко отметил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. В ходе проведения селекторного совещания он сообщил, что Чечня оказалась единственным субъектом РФ, в котором все работы выполнены на 100%.

Как отметила начальник отдела приоритетных проектов минстроя и ЖКХ Чечни Фатима Шамсудинова, на выполнение программы благоустройства было направлено в 2019 году 430 млн рублей. На эти средства были проведены работы по реконструкции десятков парков, набережных, дворов многоэтажных домов, в том числе в высокогорных районах республики.

При этом при включении общественных территорий в план благоустройства учитывались пожелания жителей населенных пунктов.

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