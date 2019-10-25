Исламабад, , 17:00 — REGNUM Продажи автомобилей в Пакистане в первом квартале финансового года 2019−2020 (июль-сентябрь) упали на 39%, что демонстрирует кризисное состояние национальной экономики.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, которое провело самостоятельное исследование сектора, импорт готовых автомобилей и сборочных комплектов сократился на 27%, что также подтверждает спад спроса на рынке. Проблемы испытывают крупнейшие производители автомобилей в Пакистане, такие как Хонда и Сузуки.

Снижающаяся покупательная способность населения ведет к росту складских запасов предприятий. Производители ожидают дальнейшего снижения продаж во втором квартале финансового года: традиционно покупатели ждут начала нового календарного года, когда будут продемонстрированы новинки автопрома. Эксперты считают, что сокращение импорта и продаж автомобилей — это плохой знак для национальной экономики, предвещающий сокращение рабочих мест и сворачивание крупного промышленного производства.