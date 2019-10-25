Ярославль, , 16:49 — REGNUM На ярославском ликеро-водочном заводе возобновилось производство алкогольной продукции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославский ЛВЗ

АО «Ликеро-водочный завод «Ярославский» остановил свою работу в 2015 году, после возбуждения уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму около 2 млрд рублей и отзыва лицензии на производство алкоголя. После этого предприятие обанкротилось, его имущественный комплекс был продан с торгов. В связи с прекращением производства бюджет Ярославской области потерял значительные суммы, которые ранее получал от акцизов на производство алкоголя.

Новым владельцем предприятия стало ООО «Ярославский ликеро-водочный завод», учредителем которого является ООО «Энергокапитал» и два физических лица. По неофициальной информации, реальным владельцем завода является группа компаний «ЕКС», ставшая в 2019 году крупнейшим подрядчиком по госзаказу из областного бюджета. В частности, «Энергокапитал» — учредитель «Угличского ДСУ», которое работает на дорожных объектах «ЕКС». Правда, в самой «ЕКС» причастность к ярославскому ЛВЗ отрицают.

В 2019 году ООО «Ярославский ликеро-водочный завод» получило лицензии на производство и розничную продажу алкогольной продукции. О возобновлении выпуска алкоголя ранее заявляли власти региона. Планируется, что предприятие будет производить до 2,5 млн декалитров продукции в год.

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