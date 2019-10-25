Исламабад, , 16:41 — REGNUM 25 октября специальный помощник премьер-министра Пакистана по информации и телерадиовещанию Фирдоус Ашик Аван, исполняющая обязанности пресс-секретаря правительства, заявила, что экономика страны «движется в правильном направлении».

Исламбад.Пакистан (сс) Hidayatullah Abro

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, это оптимистическое заявление пресс-секретарь правительства сделала на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер». Фирдоус Ашик Аван воспользовалась результатами рейтинга Doing Business группы Всемирного банка, чтобы подвергнуть критике скептиков.

По словам пресс-секретаря, достижения Пакистана в рейтинге (за один год страна поднялась на 28 позиций) «должны открыть глаза тех, кто по до сих пор вводил народ в заблуждение относительно экономики страны». Она также подчеркнула, что «в первый раз в истории Пакистана наполняется национальная казна, а не карманы правителей».