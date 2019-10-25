Тюмень, , 16:47 — REGNUM В Тюмени на собрании кредиторов уточнена сумма требований к НАО «Сибирский научно-аналитический центр» (СибНАЦ). Она составила без малого 3 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Активы научно-аналитического центра «СибНАЦ», который летом 2019 года объявили банкротом, стоят 1,4 миллиарда рублей, сообщил конкурсный управляющий Руслан Салихов.

Только компаниям «Сбербанка» — «СБК-Ритейл» и «СБК-Геофизика» — СибНАЦ задолжал более 2,6 млрд рублей. Далее среди кредиторов числятся УФНС по Тюменской области, ООО «Аргус», ООО «Северо-Запад», ООО «Айвекс-Тюмень» и физическое лицо Наталья Сафронова.

Сибирский научно-аналитический центр — один из лидеров на рынке сервисных услуг в области разведки углеводородного сырья. Предприятие занималось вопросами стратегического развития Западно-Сибирского региона в сфере воспроизводства минерально-сырьевой базы. На нём трудилось 486 человек, из которых 400 — геологи. Финансовое положение СибНАЦа подкосило снижение госзаказа с 64% до 2%.

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