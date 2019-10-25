Рига, , 16:33 — REGNUM Латвия заняла третье место в международном рейтинге конкурентоспособности налоговой системы составляемого среди 36 стран — членов ОЭСР (OECD). Об этом сообщает Dienas Business.

По данным портала, первое место, шестой год подряд, осталось за Эстонией, на втором — Новая Зеландия. Следом за Латвией расположились Литва, Швейцария, Люксембург.

Отмечается, что первое место Латвия заняла по налогу на предпринимательскую деятельность, по группе налогов связанных с потреблением — 29-е, по налогу на недвижимость — шестое.

По данным ОЭСР, абсолютный аутсайдер рейтинга Франция, где один из самых высоких налогов на предпринимательскую деятельность, недвижимость, на финансовые операции, прирост капитала, прогрессивная налоговая шкала для граждан с высоким уровнем доходов и ежегодный налог на зажиточность.

Рейтинг охватывает 40 налогов разбитых на пять категорий — налоги на предпринимательскую деятельность, личные налоги, налоги на потребление, недвижимость и налоги на прибыль получаемую гражданами за рубежом. Цель — оценить насколько эффективно действующая налоговая система способствует экономическому развитию страны.