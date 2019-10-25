Ярославль, 25 октября 2019, 16:25 — REGNUM Завершение ремонтных работ Тутаевского шоссе в Ярославле по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» перенесли на 2 недели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.
Работы рассчитаны на два года. Первый этап планировалось завершить до 1 ноября 2019 года. Шоссе полностью перекрыто, из-за чего жители крупнейшего района города испытывают большие неудобства. Власти и подрядчик извинились перед жителями за затягивание ремонта и объяснили причины этого:
Сейчас ведется вынос газовой трубы. Теперь работы планируется закончить 14 ноября.
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