Ашхабад, , 16:11 — REGNUM Российский автомобильный завод «КамАЗ» в рамках трехлетнего контракта на поставку в Туркмению грузовиков и спецавтотехники уже отгрузил первую партию из 982 машин. Об этом сообщает пресс-служба автоконцерна.

Также стало известно о том, что «КамАЗ» организовал в Узбекистане сборку автомобильной спецтехники. До конца 2019 года там планируют собрать свыше тысячи грузовиков и спецмашин.

Отмечается, что основными экспортными рынками российского «КамАЗа» в настоящее время являются Туркестанский регион и Вьетнам.