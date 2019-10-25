Обнинск, Калужская область, , 15:58 — REGNUM В Калужской области Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина 25 октября отмечает 60-летие со дня основания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На НПП «Технология» трудятся 2650 сотрудников, треть из которых заняты в научно-исследовательском секторе. Предприятие обладает правами более чем на 340 результатов интеллектуальной деятельности, треть из которых внедрены в реальное производство, а объем выполненных работ составляет около 1,5 млн рублей в год на одного исследователя. Всего за 60 лет предприятием получено 1486 авторских свидетельств и патентов. Технология» — центр компетенций России в области создания наукоемкой, высокотехнологичной продукции из неметаллических материалов. Предприятие выпускает более 400 видов изделий для авиации и космонавтики, более 250 видов изделий для железнодорожного и водного транспорта, также это один из ведущих производителей изделий из керамики для ОПК. За всю историю существования разработано более 1000 новых материалов, техпроцессов и изделий.

В 1959 году в Обнинске началось строительство опытно-экспериментального завода технического стекла: страна нуждалась в авиационном остеклении нового поколения. Спустя четыре года завод преобразовали в филиал научно-исследовательского института технического стекла, а вскоре рядом с ним появился филиал Всесоюзного института авиационных материалов. В 1978 году благодаря проекту космического корабля «Буран» оформилось решение о создании на базе обнинских филиалов единого научно-производственного комплекса. Так родилось предприятие, задачами которого являются разработка и изготовление изделий с уникальными свойствами.