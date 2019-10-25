Копенгаген, , 15:49 — REGNUM Официальный Копенгаген дал своё согласие на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который свяжет Польшу и Данию. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба строительства газопровода.

«25 октября министерство климата, энергетики и ЖКХ Дании выпустило два решения, связанных с расположением морского трубопровода: одно для GAZ-SYSTEM SA — оператора польской газотранспортной системы — и другое для Energinet —национального датского оператора транспортировки газа и электричества», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем указывается, что проект Baltic Pipe продвигается согласно плана и что начало строительных работ по проекту запланировано на декабрь 2019 года.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев предложил депутатам Рады оставить возможность привлекать международных партнеров к управлению украинской ГТС и привел в качестве такого примера строящийся российский газопровод «Северный поток».