Белгород, , 15:47 — REGNUM Сельскохозяйственный кооператив по производству и переработке ценных пород рыбы начал работу в селе Пушкарное Яковлевского городского округа Белгородской области. В объединение вступили пять крестьянско-фермерских хозяйств. Они рассчитывают к 2020 году производить и перерабатывать не менее 17 тонн охлажденной форели и 18,5 тонн рыбы в живом весе, сообщили 25 октября в пресс-службе губернатора и правительства области.

Каждый фермер в июле 2019 года в рамках конкурса «Агростартап» получил грант на реализацию проектов «Выращивание форели в установках замкнутого водоснабжения». Для кооператива на выделенные средства было закуплено и смонтировано 20 бассейнов (по четыре на каждое хозяйство), в пять из которых запущена первая партия малька (шесть тысяч штук по 150 г). Рыбу приобрели в институте рыборазведения посёлка Ропша Ленинградской области. В соответствии с технологическим циклом с периодичностью в один месяц поочередно будут заполняться остальные ёмкости.

Постоянную работу на производстве получили 10 человек. К февралю 2019 года в кооперативе произведут первую продукцию — 5,4 тонны охлаждённой рыбы и шесть тонн форели в живом весе по 500−600 граммов.