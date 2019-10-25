Москва, , 15:44 — REGNUM Решение о необходимости создания в России национального института сварки приняли участники совещания «Проблемы сварочной отрасли в РФ и пути их решения», которое прошло в рамках 19-й Международной выставки сварочных материалов, оборудования и технологий Weldex. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба Центрального научно-исследовательского института технологии машиностроения (ЦНИИТМАШ).

В совещании приняли участие ученые и специалисты в области сварки, механики, металлургии, представители исполнительной власти, государственных структур и общественных организаций. В состав президиума вошли представители Минпромторга РФ, Военно-промышленной комиссии, ЦНИИТМАШ.

По мнению участников заседания, основной задачей института станет выполнение экспертных функций, формирование и представление консолидированной позиции и интересов в области развития сварочного производства в России.

Также эксперты планируют разработать государственную научно-техническую программу развития сварочного производства на основе внедрения результатов фундаментальных, ориентированных и прикладных исследований, новых импортозамещающих материалов, оборудования и перспективных технологий.

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