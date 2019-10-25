Лусака, , 15:46 — REGNUM Президент Замбии Эдгар Лунгу поручил министру энергетики страны Мэтью Нкхуау ускорить процесс импорта электроэнергии. Об этом передает информационное агентство AFP.

По данным журналистов агентства, страна столкнулась с серьезной проблемой нехватки электричества после того, как государственная энергетическая компания Zesco объявила, что будет вырабатывать электроэнергию только по 15 часов в день. Ситуация усугубляется низким уровнем воды в плотине Кариба, главном источнике гидроэлектроэнергии в стране, отмечают журналисты.

«[Правительство] предпринимает огромные усилия по диверсификации энергетического сектора, чтобы тот не полагался только на гидроэнергию», — цитирует заявление президента Лунгу государственная газета Zambia Daily Mail.

«Zesco также призвали кроме гидроэнергии начать выработку солнечной энергией к середине следующего года, чтобы падение производства навсегда осталось в прошлом», — отметил президент.

Он также заявил, что нехватка электроэнергии наносит ущерб другим секторам экономики Замбии.

Тем не менее, планы импорта из ЮАР были затруднены требованиями южноафриканской энергетической компании Eskom о выплате 41 млн долларов США в качестве двухмесячного гарантийного депозита, сообщают местные СМИ.