Мурманск, , 15:38 — REGNUM «Новатэк» планирует расширить мощности проектов перевалочных пунктов СПГ на Камчатке и в Мурманске на 30%. Об этом сообщил глава «Новатэка» Леонид Михельсон.

«Мы предполагаем такую возможность на Камчатке и в Мурманске — плюс к той перевалке в 20 млн тонн в год планируем по две точки перегрузки «борт о борт». И дальше будем смотреть, если будут нужны мощности, — будем расширять», — цитирует главу компании ТАСС.

Кроме того, глава компании ожидает, что государственные инвестиции в перевалочный пункт СПГ на Камчатке можно будет снизить на 30%.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманский пункт перевалки СПГ появится в Ура-губе. СПГ будет доставляться газовозами с Ямала. Первоначально планируемый объем перевалки составлял 20 млн тонн, или 28 млрд куб. м газа в год. Аналогичный хаб будет создан у берегов Камчатки. Терминал в Ура-Губе планируется сдать к 2022 году, на Камчатке — к 2023 году.