Москва, , 15:40 — REGNUM В России начался прием заказов на мощные версии кроссовера Maserati Levante, которые получили двигатели V8. Об этом сообщает портал Wroom.ru со ссылкой на представителя компании «Авилон».

«Авилон» — официальный дилер итальянской компании Maserati в Москве. По их информации, в России новинка появится только в 2020 году. Поставляться она будет только под заказ.

Цена на более мощные версии кроссоверов оказалась гораздо выше, чем за варианты с шестицилиндровыми моторами. Так, Maserati Levante GTS обойдется в России по цене от 12 млн рублей, а Maserati Levante Trofeo — от 13,3 млн рублей.

Новые бензиновые моторы V8, которые получили Levante Trofeo и Levante GTS, имеют объем 3,8 л и идут в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Причем мощность мотора GTS составляет 530 л. с., а Trofeo — 580 л. с.

Напомним, модели Levante Trofeo и Levante GTS с двигателем V8 были представлены в марте и июле 2018 года.

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