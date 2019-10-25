Нижний Новгород, , 15:36 — REGNUM Минфин Нижегородской области объявил аукционы на открытие еще четырех кредитных линий на общую сумму 10 млрд рублей. Соответствующие документы публикованы на портале госзакупок.

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Средства привлекаются на три года, начальная (максимальная) цена каждого контракта на 2.5 млрд рублей — 559,5 млн рублей. Заявки для участия в конкурентной процедуре принимаются до 13 ноября.

Таким образом, в течение недели с 18 октября, минфин объявил 27 аукционов, в рамках которых планирует привлечь 33 млрд рублей, уточняет «Коммерсантъ-Приволжье». Средства привлекаются традиционно на финансирование дефицита бюджета региона и (или) погашение долговых обязательств и пополнения остатков средств на счете.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в структуре госдолга Нижегородской области коммерческие кредиты отсутствуют. По состоянию на 1 октября 2019 года, госдолг региона составил 60,844 млрд рублей. Основную часть госдолга составляют государственные ценные бумаги — 40,7 млрд рублей. Доля бюджетных кредитов в структуре долговых обязательств составляет 19,957 млрд рублей. Также в структуре госдолга представлены госгарантии на сумму 187 млн рублей.