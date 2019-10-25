Тюмень, , 15:34 — REGNUM Соглашение о создании регионального нефтепромышленного кластера заключили компания «Газпром нефть», правительство Тюменской области и Ассоциация нефтегазосервисных компаний, сообщает 25 октября пресс-служба Тюменского госуниверситета (ТюмГУ).

В кластер войдут двадцать пять предприятий, несколько банков, технопарки и вузы. Предполагается, что результатом их работы станет создание комплекса, позволяющего внедрять научные разработки в промышленное производство.

«Мы формируем в России систему, которая объединит интеллектуальный и производственный потенциал отечественных компаний. Частью такой системы будет новый масштабный нефтепромышленный кластер в Тюмени», — пояснил глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

Ранее аналогичный кластер в Воронежской области договорились создать правительство региона и нефтяная компания «Роснефть».

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