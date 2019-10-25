Москва, , 15:45 — REGNUM 28 октября, в 12:00 в пресс-центре REGNUM пройдёт круглый стол на тему «Россия — образ будущего. Экономика». Актуальность темы круглого стола обусловлена многими причинами, важнейшие из которых — это необходимость обеспечить мощный и надежный фундамент для гармоничного развития личности, общества и самого государства. Что особенно важно в условиях нарастающей нестабильности мировой финансово-экономической системы и угрозы перехода ряда мировых конфликтов в горячую стадию.

Пресс-центр REGNUM Фионов Артём © ИА REGNUM

В ходе круглого стола внимание будет уделено анализу действующей экономической модели и ее перспективам, рассмотрен ряд идей, направленных на концептуальное совершенствование действующей модели и ее трансформацию в целях наиболее полного обеспечения национально-государственных интересов.

В работе круглого стола примут участие:

Агеев Александр Иванович — профессор МГИМО, генеральный директор Института экономических стратегий и Международного научно-исследовательского института проблем управления, д.э.н.; Ведута Елена Николаевна — заведующая кафедрой Стратегического планирования и экономической политики МГУ им. М.В. Ломоносова, д.э.н.; Ершов Михаил Владимирович — профессор Финансового университета при Правительстве РФ, главный директор по финансовым исследованиям Института энергетики и финансов, д.э.н.; Кобяков Андрей Борисович — председатель правления Института динамического консерватизма, член Изборского клуба, к.э.н.; Митяев Дмитрий Аркадьевич — директор Центра Международного научно-исследовательского института проблем управления; Сверчков Андрей Геннадьевич — заместитель главного редактора ИА REGNUM и ряд других экспертов.

Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

Аккредитация СМИ: