Волгоград, , 15:37 — REGNUM Волгоградская городская дума 25 октября установила минимально возможную ставку налог на имущество физических лиц для абсолютного большинства собственников — 0,1%. Кроме того, в Волгограде разработали дополнительный перечень льгот для разных категорий граждан: теперь 44% собственников недвижимости будут освобождены от уплаты данного налога, сообщает пресс-службе гордумы.

В соответствии с Налоговым кодексом с 1 января 2020 года на территории всей России налог на имущество физических лиц будет исчисляться исходя не из инвентаризационной, а из кадастровой стоимости объекта. Вопрос определения ставок возложен на органы местного самоуправления. Первые платёжки с имущественным налогом, начисленным по новому порядку, жители Волгограда получат во второй половине 2021-го года.

«Предварительно экономисты провели мониторинг, изучили существующие ставки налога на имущество физических лиц в других городах-миллионниках. Поскольку в приоритете для нас — интересы жителей, решено остановиться на минимально возможной ставке — 0,1% от кадастровой стоимости. Кроме этого, к перечню льгот, установленных на федеральном уровне, мы добавили ещё несколько категорий. Таким образом, почти половина волгоградцев — собственников недвижимости — 44 процента — будут освобождены от уплаты данного налога», — уточнил председатель комитета гордумы по бюджету и налогам Дмитрий Дильман.

Для остальных собственников предусматриваются дифференцированные ставки в зависимости от категории объектов недвижимости: влиять будут год постройки, тип строения, место расположения, площадь и другие факторы.

По данным за 2018 год, в Волгограде в собственности у жителей находится 461 399 объектов недвижимости, из них: 351 753 (77%) — это квартиры, 73 241 (16%) — жилые дома, остальное (7%) — объекты незавершенного строительства, гаражи и различные хозяйственные постройки.