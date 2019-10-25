Волгоград, 25 октября 2019, 15:37 — REGNUM Волгоградская городская дума 25 октября установила минимально возможную ставку налог на имущество физических лиц для абсолютного большинства собственников — 0,1%. Кроме того, в Волгограде разработали дополнительный перечень льгот для разных категорий граждан: теперь 44% собственников недвижимости будут освобождены от уплаты данного налога, сообщает пресс-службе гордумы.
В соответствии с Налоговым кодексом с 1 января 2020 года на территории всей России налог на имущество физических лиц будет исчисляться исходя не из инвентаризационной, а из кадастровой стоимости объекта. Вопрос определения ставок возложен на органы местного самоуправления. Первые платёжки с имущественным налогом, начисленным по новому порядку, жители Волгограда получат во второй половине 2021-го года.
Для остальных собственников предусматриваются дифференцированные ставки в зависимости от категории объектов недвижимости: влиять будут год постройки, тип строения, место расположения, площадь и другие факторы.
По данным за 2018 год, в Волгограде в собственности у жителей находится 461 399 объектов недвижимости, из них: 351 753 (77%) — это квартиры, 73 241 (16%) — жилые дома, остальное (7%) — объекты незавершенного строительства, гаражи и различные хозяйственные постройки.