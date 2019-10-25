Киев, , 15:29 — REGNUM Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев хочет передать 49% акций компании «Оператор ГТС Украины» под контроль «партнера». Об этом Коболев написал 25 октября на своей странице в Фейсбуке.

Транзитная газовая магистраль на Украине Gov.ua

Он сообщил, что предложенный им проект закона Украины №2239−1 «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа» предлагает «оставить возможность привлечения партнера в акционерный капитал оператора ГТС в размере менее контрольного (до 49%)».

Коболев считает, что после принятия законопроекта ГТС «остается государственной». Желание лишить Киев $3 млрд ежегодной прибыли от транзита российского газа он объяснил интересом неких европейских и американских партнеров.

«Изменилось другое — отношение зарубежных (в первую очередь европейских и американских) партнеров. Мы продемонстрировали готовность к цивилизованному и прагматичному диалогу. Такому же, как уже давно демонстрирует Газпром — в акционерном капитале первого Северного потока 49% принадлежит иностранным компаниям. И именно этим аргументом европейские компании часто объясняют свою готовность поддержать Северный поток 2. Мы не можем отказывать нашим международным партнерам даже в теоретической возможности стать нашими партнерами в бизнесе. Это не только не разумно, это еще и вредно. Вдруг нам хотят предложить 300 млрд Евро?» — подытожил Коболев.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала организовать проверку на полиграфе всех депутатов из парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Она обвинила депутатов в «манипуляциях с газотранспортной системой» и попытке «сдать ГТС в хозяйственное управление иностранным корпорациям».