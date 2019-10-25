Калуга, , 15:28 — REGNUM На рынке нефтепродуктов Калужской области в период с 17 по 24 октября 2019 года оптовые цены увеличились на бензин марки АИ-95 — на 1,1% ‑ и на дизельное топливо — на 0,2%, сообщает 25 октября корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства конкурентной политики

Цены на бензин марки АИ-92 остались на прежнем уровне. Розничные цены на бензин существенно не изменились, а на дизельное топливо увеличились на 0,2%.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов Центрального федерального округа Калужская область занимает первое место по дешёвому дизельному топливу (44,34 рублей за литр) и седьмое место — по бензину (44,13 руб./л).