Рим, , 15:28 — REGNUM Заявления итальянских оппозиционеров о намерении правительства поднять налоги на топливо или ввести «налог на наличные деньги» не соответствуют действительности, заявил в пятницу, 25 октября, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает информагентство ANSA.

При этом правительство действительно намерено ввести налог на пластиковые отходы, а также повысить ставку акцизов на сигареты и, кроме того, получать больше средств от «веб-гигантов», и эти средства планируется направлять в первую очередь на поддержку семей, прежде всего многодетных, сказал Конте.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, проект бюджета Италии на 2020 год предполагает введение налога на пластиковые отходы (1 евро за килограмм). Кроме того, власти Италии ограничивают предельный размер платежа, который можно осуществлять наличными деньгами.

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