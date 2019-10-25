Калайи-Нау, Афганистан, , 15:51 — REGNUM 24 октября официальный представитель департамента сельского хозяйства правительства афганской провинции Бадгис (столица провинции — г. Калайи-Нау) заявил, что на территории этого региона начались работы по восстановлению фисташковых плантаций.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», общая площадь фисташковых плантаций, которые будут восстановлены в ходе работ, составит свыше одной тысячи гектаров. Основная часть работ пройдёт на территории уезда Аб-Камари провинции Бадгис, где будет восстановлено по меньшей мере 800 гектаров фисташковых плантаций.

По словам официального представителя департамента сельского хозяйства правительства провинции Бадгис, в прошлом эта провинция занимала одни из лидирующих позиций в стране в сфере выращивания фисташковых деревьев. Он выразил надежду, что эти работы позволят провинции Бадгис вновь вернуть один центров по выращиванию фисташек в Афганистане.

Согласно вышеупомянутому заявлению, параллельно с работами по восстановлению фисташковых плантаций будут предприниматься усилия по созданию условий для выхода на внешние рынки.