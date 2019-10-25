Тбилиси, , 15:21 — REGNUM Ирландская авиакомпания Ryanair первый авиарейс в Грузию выполнит 6 ноября. Об этом сообщило Агентство гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Авиакомпания будет выполнять перевозки пассажиров как в Тбилиси, так и в Кутаиси. 6 ноября будет выполнен рейс по направлению Милан-Тбилиси-Милан. В этом направлении компания будет летать 4 раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Кроме того, с 7 ноября, 2 раза в неделю, по четвергам и воскресеньям эта авиакомпания будет летать в направлении Марсель-Кутаиси-Марсель, а с 9 ноября, также 2 раза в неделю, по вторникам и субботам — в направлении Болонья-Кутаиси-Болонья.

Разрешение на выполнение этих рейсов ирландская низкобюджетная авиакомпания получила от Агентства гражданской авиации Грузии 24 октября. Перевозки пассажиров на всех направлениях до конца зимнего навигационного сезона Ryanair будет осуществлять на самолете Boeing B737.