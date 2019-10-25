Омск, , 15:18 — REGNUM Торжественный запуск строительства высокотехнологического катализаторного производства состоялся в Омске на территории Омского нефтеперерабатывающего завода, сообщает 25 октября издание «Наука в Сибири».

«Этот завод — крупнейший в постсоветское время — предполагает после ввода в эксплуатацию в 2021—2022 году выпуск до 24 тысяч тонн катализаторов в год, что обеспечит полную импортонезависимость России в этой области», — сказал председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон на церемонии.

Он добавил, что при создании промышленного объекта будут использованы разработки Российской академии наук.

Проект стоимостью 30 млрд рублей реализует компания «Газпром нефть». Новый завод мощностью 21 тыс. тонн продукции в год обеспечит выпуск современных катализаторов для ключевых процессов производства топлива Евро-5 и глубокой переработки нефти.

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