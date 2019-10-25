Брюссель, , 15:10 — REGNUM Трёхсторонняя министерская встреча с участием России, Еврокомиссии (ЕК) и Украины по урегулированию условий нового соглашения о транзите российского газа через Украину состоится в Брюсселе 28 октября. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба ЕК.

Иван Шилов © ИА REGNUM

«Переговоры будут сосредоточены на следующих вопросах: как отразить энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении, продолжительность будущего контракта, необходимые объёмы и тарифы», — говорится в сообщении пресс-службы ЕК.

Кроме этого, в нём указывается, что перед трёхсторонней встречей замглавы ЕК по Энергосоюзу Марош Шефчович отдельно встретится с министром энергетики России Александром Новаком и его украинским коллегой Алексеем Оржелем.

При этом отмечается, что во встрече примут участие представители российской компании «Газпром» и украинского «Нафтогаза».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM ранее, 23 октября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что без транзита российского газа через территорию Украины несколько украинских городов могут недополучить отопление.