Рим, , 15:02 — REGNUM В Италии будет разработан специальный знак качества для заведений, продающих за рубежом «итальянское мороженое», передает Italia Oggi в пятницу, 25 октября.

В разработке сертификата принимают участие сотрудники национального союза промышленников и коммерсантов, а также национального института туристических исследований.

Для получения знака будет необходимо использовать как качественные материалы, так и оговоренные методы производства.

Введение специального знака качества должно помочь защитить итальянскую продукцию от подделок, отмечают авторы инициативы.