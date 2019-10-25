Ялта, Крым, , 15:02 — REGNUM Представители Абхазии принимают участие в первом международном винном конкурсе имени Льва Голицына, который проходит 24−26 октября на базе крупнейшего крымского винодельческого предприятия «Массандра» в Ялте. Об этом сообщает «Абхазия-Информ».

В конкурсе принимают участие 70 отечественных и зарубежных предприятий из 20 стран мира, всего поступило около 400 образцов винодельческой продукции. Продукцию Абхазии представляет ООО «Вина и воды Абхазии».

«Мы не раз участвовали в разных международных винных форумах, в том числе и в Крыму. На этот раз сотрудники «Вин и вод Абхазии» поехали в Крым на Первый международный винный конкурс, где будут представлять несколько наших вин», — рассказал главный винодел завода Валерий Авидзба.