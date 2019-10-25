Сеул, , 15:04 — REGNUM 25 октября в Сеуле состоялась встреча мэра города Сеул Пак Вон Суна и мэра Анкары Мансура Яваша. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в рамках встречи стороны обсудили расширение двусторонних обменов. В частности, в сфере умных городов, культуры и искусства.

Известно, что после встречи Пак Вон Сун представил турецкому коллеге систему, с помощью которой граждане страны можно отследить любую информацию в режиме реального времени.

Отметим, что мэр города Анкара посетил столицу Южной Кореи для участия в международном форуме Seoul Mayors Forum on Climate Change, посвященном климатическим изменениям. Данный форум проходит в выставочном комплексе COEX в период с 24 по 25 октября.