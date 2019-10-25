Нур-Султан, , 14:51 — REGNUM Казахстан увеличит поставки угля на Украину на 55,6% или до 140 тыс. тонн в месяц. Об этом, как передают 25 октября «Украинские новости», сообщило министерство торговли и интеграции Казахстана.

«Сегодня в результате проходящих переговоров между Республикой Казахстан и Российской Федерацией по вопросу транзита казахстанского угля на Украину через территорию РФ, казахстанской стороне удалось увеличить разрешённый объем транзита до 140 тысяч тонн в месяц», — сказано в сообщении.

С июля 2019 года объёмы поставок казахстанского угля на Украину не превышали 90 тыс. тонн ежемесячно.

Как сообщала газета «Коммерсантъ», ранее Казахстан обвинил Россию в квотировании поставок угля на Украину, из-за чего казахстанская сторона несёт ежемесячные потери в размере 11 млн.

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