Нур-Султан, 25 октября 2019, 14:51 — REGNUM Казахстан увеличит поставки угля на Украину на 55,6% или до 140 тыс. тонн в месяц. Об этом, как передают 25 октября «Украинские новости», сообщило министерство торговли и интеграции Казахстана.
С июля 2019 года объёмы поставок казахстанского угля на Украину не превышали 90 тыс. тонн ежемесячно.
Как сообщала газета «Коммерсантъ», ранее Казахстан обвинил Россию в квотировании поставок угля на Украину, из-за чего казахстанская сторона несёт ежемесячные потери в размере 11 млн.
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