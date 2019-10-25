Сеул, , 14:35 — REGNUM В Южной Корее вывели из эксплуатации девять самолетов американской корпорации Boing Company, осуществляющих перелеты внутри страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

Согласно опубликованным данным, в девяти самолетах модели 737NG (Boing 737−600, 700, 800, 900) были обнаружены трещины в корпусе, в результате чего использование данных моделей было прекращено.

Известно, что пять самолетов было выведено из эксплуатации компанией Korean Air, три самолета — компанией Jin Air и один самолет — компанией Jeju Air.

Отметим, что ранее Федеральная авиационная администрация США выявила трещины в корпусе самолета модели Boing 737NG, после чего начала крупномасштабную проверку всех самолетов данных моделей.