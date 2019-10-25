Махачкала, , 14:25 — REGNUM Новую взлетно-посадочную полосу (ВПП) планирует построить руководство международного аэропорта Махачкалы. Реализация проекта со всей необходимой инфраструктурой, по предварительным расчетам, обойдется в 12 млрд рублей.

«С учетом всей инфраструктуры, светосигнального оборудования, периметрового ограждения, получается около 12 млрд рублей», — цитирует ТАСС генерального директора аэропорта Арсена Пирмагомедова.

По его словам, в настоящее время проектно-исследовательский институт «Новая авиация» разработал предпроектные предложения по строительству новой ВПП, способной принимать все типы воздушных судов. Ее длина составит более 3,6 км, ширина — 60 м.

Необходимость строительства новой полосы, по словам гендиректора аэропорта, обусловлена растущим пассажиропотоком — по итогам 2019 года он ожидается на уровне 1,5 млн человек.

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Напомним, «Махачкала» — это старейший и единственный на сегодня аэропорт в Дагестане. Его пропускная способность на внутренних рейсах составляет 200 пассажиров в час, на международных — 60. Отсюда выполняются рейсы в регионы России, а также в города Казахстана, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.