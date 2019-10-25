Москва, , 14:18 — REGNUM Требования официального Минска выплатить ему компенсацию за изменение российского налогового законодательства в нефтяной сфере противоречат межгосударственным соглашениям и ограничивают суверенное право России на проведение внутренней политики. Об этом говорится в письме Минфина России, которое подписал замминистра Сергей Сторчак.

Москва сформулировала своё мнение по итогам рассмотрения предложения МИДа Белоруссии о включении в повестку очередного заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства вопроса о компенсации потерь и совершенствовании ценообразования на поставляемую в Белоруссию российскую нефть. Как сообщает «Интерфакс», предложения были признаны нарушающими принципы договора о ЕАЭС. Минфин РФ считает нецелесообразным включать в повестку заседания группы вопрос о «компенсациях» Минску.

Изменение налогового режима внутри страны является суверенным правом России, в рамках которого не нарушаются положения международных соглашений, сказано в письме Минфина РФ. Поэтому поставленный Минском вопрос о компенсации ему потерь в связи с изменениями российского законодательства ограничивает суверенное право России на проведение независимой и самостоятельной внутренней политики, что не соответствует принципам договора о ЕАЭС.

Минфин РФ предложил решать проблему официального Минска в рамках реализации «дорожной карты» по унификации, гармонизации и сближению налогового законодательства двух стран — её проект уже разработан. Документом предусмотрены подписание ряда межправительственных соглашений о применении на территории Белоруссии норм Налогового кодекса РФ в отношении всех налогов и сборов, а также налогового администрирования (за исключением единичных, специфических для Белоруссии изъятий).

При подписании этих соглашений субъекты хозяйствования России и Белоруссии будут находиться в равных налоговых условиях, сказано в письме российского Минфина.

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Напомним, в декабре должны состояться торжественные мероприятия, посвящённые 20-летию строительства Союзного государства Белоруссии и России. В их ходе Владимир Путин и Александр Лукашенко подпишут программу действий по углублению экономической интеграции в рамках СГ, а также одобрят уже парафированные правительствами «дорожные карты».

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