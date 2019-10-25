Старый Оскол, Белгородская область, , 14:16 — REGNUM Завод по производству пуленепробиваемого стекла открылся в городе Старый Оскол Белгородской области. Он стал единственным в Черноземье предприятием, выпускающим триплекс. Линейка продукции включает почти 200 товарных позиций, в том числе стёкла меняющие цвет и пакеты с жалюзи внутри, сообщили 25 октября в пресс-службе регионального департамента экономического развития.

Производство открыли на бывшей депрессивной площадке Старого Оскола. Триплекс востребован на рынке военно-промышленного комплекса и стройиндустрии. У предприятия уже есть заказы на поставку продукции. По планам, на проектную мощность завод выйдет через три месяца. Сейчас здесь работают 30 человек, средняя заработная плата составляет 25 тысяч рублей.

«Обсуждаются контракты на поставку продукции в страны Таможенного союза. Линейка продукции обширная — до 200 товарных позиций включая стёкла с шумоизоляцией, самозатемняющиеся, меняющие цвет и прозрачность, пакеты, внутри которых находятся жалюзи. Различается и толщина стекла — от 6 до 67 мм», — уточнил начальник управления по развитию потребительского рынка департамента экономического развития Белгородской области Владимир Зубов.

Стоимость проекта составила 56,5 млн рублей. Завод может производить 7,5 тыс. кв. м стекла в месяц.