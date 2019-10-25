Киров, , 14:10 — REGNUM В Кировской области за восемь лет число легковушек, приобретённых населением, выросло в 3,2 раза, в том числе за последний год прирост составил 0,1%. Такие данные приводит Кировстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По данным ведомства, в 2018 года в Кировской области насчитывалось 414,2 тыс. транспортных средств, в том числе 358 тыс. легковых автомобилей, 52,5 тыс. грузовиков и 3,7 тыс. автобусов.

97% легковушек приобретено жителями. Число легковых автомобилей за год выросло на 0,5 тыс. единиц (или на 0,1%) при обеспеченности 273 автомобиля на 1 тыс. человек (в 2017 году — 269, в 2000 годах — 86). Таким образом, за три года число легковых автомобилей выросло в 3,2 раза.

За восемь месяцев 2019 года организациями всех видов деятельности (без субъектов малого бизнеса) перевезено 7,5 млн тонн грузов, что на 3,1% меньше к аналогичного прошлогоднего периода. Грузооборот возрос на 5,2% и достиг 522,6 млн тонно-километров.