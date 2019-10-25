Краснодар, 25 октября 2019, 14:08 — REGNUM Хозяйства Краснодарского края завершили посевную кампанию под урожай 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации края 25 октября. Всего под озимые культур в регионе в этом году отдано более 1,6 млн гектаров.
Глава региона отметил высокую обеспеченность сельхозпредприятий минеральными удобрениями, топливом, в поля вышло более 30 тыс. единиц техники. Активнее аграрии стали пользоваться механизмом страхования урожая, что, по мнению главы региона, связано и с возвращением господдержки: на эти цели из федерального и краевого бюджетов около 340 миллионов рублей.
Итоги уборочной кампании этого года планируется подвести 26 октября — в рамках краевого Дня урожая.