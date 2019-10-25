Пекин, , 14:02 — REGNUM В Китае устойчивыми темпами растет сельскохозяйственный сектор экономики. В частности, пятый год подряд отмечается превышение производством зерна важного показателя в 650 млн тонн, сообщает 25 октября Синьхуа со ссылкой на заявление ответственного чиновника министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР Вэй Байгана.

За первые три квартала 2019 года высокими темпами росли как добавленная стоимость сельскохозяйственного производства, увеличившаяся на 3% в годовом выражении, до 4,3 трлн юаней (около 615 млрд долларов), так и доходы сельского населения, которые достигли 11 тыс. 622 юаней в год, что на 6,4% превышает прошлогодние показатели.

По сообщению агентства, рост производства и доходов сопровождается постоянным повышением энергопотребления.