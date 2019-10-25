Москва, , 14:01 — REGNUM Около 200 тысяч заявок из всех регионов России и 64 стран мира поступило с момента старта заявочной кампании на участие в третьем сезоне конкурса управленцев «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ямало-Ненецкого АО проявили наибольшую активность при подаче заявок на конкурс управленцев «Лидеры России 2020».

Расчет производился по соотношению количества поступивших заявок к численности населения в каждом регионе округа. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров на пресс-конференции в Москве.

До конца заявочной кампании остается 2 дня. По соотношению количества поступивших заявок к численности населения лидерами рейтинга стали Центральный федеральный округ (0,16% от общей численности населения) и Северо-Западный (0,16%). Далее идут Приволжский (0,11%), Уральский (0,11%), Сибирский (0,10%) округа. Замыкают рейтинг Дальневосточный (0,09%), Южный (0,09%) и Северо-Кавказский (0,07%) федеральные округа. Возглавляет ТОП-20 рейтинга регионов, подавших наибольшее количество заявок к численности населения, Москва (36 940 заявок) и Санкт-Петербург (15 464 заявок) — по 0,27% от общей численности населения, Ямало-Ненецкий АО (0,25%), Ненецкий АО и Республика Карачаево-Черкессия — по 0,22%. Затем следует Севастополь (0,19% заявок от общей численности населения), Самарская (0,16%), Нижегородская (0,15%), Московская (0,14%) и Свердловская (0,14%) области, Ханты-мансийский АО-Югра (0,14%). По 0,13% поступило заявок на конкурс «Лидеры России» от Республики Татарстан, а также Томской, Новосибирской, Калининградской и Магаданской областей. Замыкают ТОП-20 лидеров регионов с 0,12% Мурманская, Сахалинская, Калужская и Воронежская области.

Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. За два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тысяч (в 2017—2018 году было подано 199 тысяч заявок на конкурс; в 2018—2019 году — 227 тысяч заявок). Назначения на высокие позиции получили более 150 Лидеров России: среди них двое стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров. Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности. Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Лукойл, Интер РАО, Русал, НЛМК, Роснефть, Русгидро, Сибур, Северсталь, Роскосмос, НЛМК), а также Телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер — Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса. Напомним, Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин. АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 20 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior».