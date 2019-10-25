Брюссель, , 14:06 — REGNUM По итогам сентября 2019 года в Европе было продано 160 446 легких коммерческих машин (сегмент LCV), что на 9,4% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).

Всего за первые три квартала этого года на рынке LCV в Европе было продано 1 597 527 автомобилей. Это на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, за сентябрь 2019 года в Европе было реализовано 27 657 единиц новых грузовых автомобилей массой более 3,5 т, что в сравнении с прошлым годом меньше на 13%. Однако за девять месяцев 2019 года данный сегмент показал прирост на 5,7%, до 301 736 грузовиков.

Что же касается европейского рынка грузовых автомобилей массой более 16 т, то он также продемонстрировал уменьшение продаж. В сентябре в Европе до было куплено 22 887 таких грузовых машин, что почти на 14% меньше прошлогоднего результата. В целом же за три квартала этого года в РФ было реализовано 244 678 грузовиков массой более 16 т, что на 5,3% больше уровня 2018 года.

Напомним, в первый осенний месяц 2019 года российские автолюбители приобрели 8143 новых автомобиля сегмента LCV. Это на 3,3% меньше, чем за такой же месяц прошлого года. При этом продажи машин российского производства сегмента LCV в сентябре выросли на 1%, до 5333 штук, а продажи импортных автомобилей этого сегмента уменьшились на 10,5%, до 2810 штук.

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