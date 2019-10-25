Бишкек, , 13:56 — REGNUM Доходы бюджета столицы Киргизии за январь — июнь 2019 года составили около 4 млрд 30 млн сомов (3 млрд 686 млн рублей), а расходы — более 3 млрд 783 млн сомов (3 млрд 461 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

Больше всего денег в первой половине текущего года столичный бюджет потратил на сферу образования — около 1 млрд 633 млн сомов (1 млрд 494 млн рублей), а также на оплату жилищно-коммунальных услуг — почти 1 млрд 219 сомов (1 млрд 114 млн рублей),

Гораздо меньше средств израсходовано за полгода на нужды служб общего назначения — около 298 млн сомов (272 млн рублей), на отдых, культуру и религию — более 202 млн сомов (185 млн рублей) и на экономические вопросы — 171 млн сомов (156 млн рублей).

Самые маленькие затраты городского бюджета киргизской столицы пришлись на социальную защиту — 135 млн сомов (123 млн рублей) и на сферу здравоохранения — 106 млн сомов (97 млн рублей).