Токио, , 13:59 — REGNUM В Токио состоялась встреча представителей Корейской ассоциации предприятий автомобилестроительной промышленности (KAMA) и Ассоциации производителей автомобилей Японии (JAMA). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейской ассоциации.

По их словам, представители двух стран обсудили пути укрепления сотрудничества.

В рамках встречи глава KAMA Чон Ман Ки отметил, что страны должны укреплять сотрудничество в частном секторе, а также пригласил японского коллегу и представителей Toyota Motor принять участие в выставках H2 Mobility и Energy Show, которые состоятся в Кояне в марте 2020 года.

В свою очередь, глава JAMA Акидо Тоёда добавил, что Южная Корея и Япония должны развивать экономическое сотрудничество независимо от политической ситуации.

Отметим, что в 2018 году объем торговли автомобилями и запчастями между странами составил 3,5 трлн вон (~$3 млрд), из которых $2,23 млрд пришлось на экспорт Японии в Южную Корею, а $940 млн — на экспорт Южной Кореи в Японию.