Киев, , 13:50 — REGNUM Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев предложил депутатам Рады оставить возможность привлекать международных партнеров к управлению украинской ГТС.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом он сообщил во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 октября.

Коболев уточнил, что речь идет о привлечении к оператору ГТС Украины, по согласованию парламента, партнеров с долей до 49%. Менеджер госкомпании подчеркнул, что такая инициатива не предусматривает того, что ГТС перейдет в собственность частных инвесторов.

«Она (труба) и впредь будет оставаться в собственности государства. В то же время иностранные партнеры смогут приобщиться к управлению ГТС, что положительно повлияет на будущие переговоры о транзите газа», — добавил глава «Нафтогаза».

Любопытно, что Коболев привел депутатам в качестве примера реализацию проекта «Северный поток» — подчеркнув, что в акционерном капитале первого «Северного потока» 49% принадлежит иностранным компаниям, «и именно этим аргументом европейские компании часто объясняют свою готовность поддержать «Северный поток-2».

Такое положение дел он назвал готовностью к «цивилизованному и прагматичному диалогу».

«Безусловно, анбандлинг (разделение) в газотранспортной сфере нужно проводить. Это предполагает соглашение об ассоциации с ЕС. Но не прикрывайте непонятным словом продажу источника доходов страны», — заявил политолог Сергей Быков, комментируя инициативу «Нафтогаза».

По мнению эксперта, пойти на компромисс с совестью и позволить иностранцам выкупить 49% ГТС и ПХГ Украины — это «продать будущее нашей страны».

«Нужно выделить из Нафтогаза и сохранить в госсобственности ГТС с подземными хранилищами. Эта система приносит Украине от двух до четырех миллиардов долларов в год… Управлять нашей ГТС должны украинцы. Без всяких двойных гражданств и иностранных лап. Для этого есть госпредприятие «Укртрансгаз»», — напоминает специалист.