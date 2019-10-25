Йошкар-Ола, , 13:46 — REGNUM Власти Марий Эл явно вознамерились изменить размер родительской платы за детский сад. В этих целях были приняты два документа, которые опубликованы на официальном портале правовой информации. Прежде всего, теперь расчет платы будет производиться посуточно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, одним документом устанавливается средний объем платы за присмотр и уход за детьми в группах с пребыванием воспитанников до пяти часов в день — она составляет в зависимости от района республики от 45 до 64 рублей в день. Максимальный размер установлен для Волжска, Козьмодемьянска, Медведевского и Оршанского районов. За пребывание в детском саду в течение 8−12 часов плата составит от 60 до 89 рублей в день.

При этом в документе не указано, включено ли в эту среднюю плату питание, а также сколько дней в среднем ребенок будет проводить в детском саду ежемесячно.

Другой документ устанавливает максимальный объем платы за детский сад в республике. Для родителей, дети которых будут проводить в группе до 5 часов, максимальный размер платы составит 91 рубль в день для всех районов региона. Для 8−12 часового пребывания в детском саду — 127 рублей в сутки.

Напомним, ранее документы, которые устанавливали родительскую плату за детский сад, предполагали помесячный расчет. Так, в постановлении правительства республики от 2015 года, в которое в 2017 году внесли изменения, максимальный размер платы указан в 2 275 рублей в месяц для Йошкар-Олы. в Волжске максимум был указан в 2 610 рублей, в Козьмодемьянске — 2 000 рублей. Самый низкий порог максимальной платы за детский сад был установлен для Горномарийского района — 1 500 рублей в месяц.

Поскольку размер помесячной оплаты в новых документах не указан, при примерном расчете, исходя из 24 рабочих дней в месяц, как в октябре 2019 года, получается, что средняя плата за пребывание ребенка в детском саду в республике составит от 1 080 рублей до 1 536 рублей за пять часов в день, и для групп с 8−12 часовым пребыванием — 1 440−2 136 рублей.

Максимальная же плата при аналогичных подсчетах составит от 2 184 рублей до 3 048 рублей.

Оба документа вступают в силу через 10 дней после опубликования.

Отметим, что согласно данным Росстата, в сентябре средняя потребительская цена посещения детского сада, к примеру, в Йошкар-Оле составляла 139,25 рублей в день. Причем в январе размер посуточной платы зафиксирован в 137,8 рублей, а с февраля и до октября — уже 139,25 рублей.

Не исключено, что принятые документы устанавливают лишь так называемую «абонентскую плату», которая начисляется даже в том случае, если ребенок по уважительной причине не посещал детский сад.

Аналогичная ситуация наблюдается в Татарии и Самарской области, сообщало ранее ИА REGNUM. Родителей такие расчеты категорически не устраивали. В июне после многочисленных жалоб властям указанных регионов премьер-министром Дмитрием Медведевым было поручено проанализировать размер абонентской платы за детские сады, предоставив предложения о снижении её до среднероссийского уровня. При этом родители отмечали, что при ежегодном повышении платы в размере 4% на бумаге, рост фактической оплаты составляет по ощущениям не менее 20%.

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