Красногорск, , 13:48 — REGNUM Московская область, согласно рейтингу аналитического центра Milknews, по итогам восьми месяцев 2019 года заняла второе место в России по производству сыра. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

По данным аналитического центра, в 2019 году производство сыра в регионе выросло на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Всего в области произвели 41,9 тыс. тонн сыра.

«Это порядка 10% в общем объеме производства сыра в стране», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

На первом месте рейтинга оказался Алтайский край, где за восемь месяцев 2019 года произвели 64 тыс. тонн сыра. В целом по России за указанный период выпустили 457,7 тыс. тонн сырных продуктов, что на 3,1% больше, чем в 2018 году.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в деревне Дубровское (Истринский городской округ) построят новое здание сыроварни «Русский пармезан».

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