Москва, , 13:45 — REGNUM Граждане РФ довольно сдержанно отреагируют на новую систему пенсионных выплат — гарантированный пенсионный продукт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявил старший инвестиционный консультант «БКС Брокер» Максим Ковязин.

Законопроект о новой системе пенсионных накоплений и введении гарантированного пенсионного продукта уже доработан в правительстве и скоро будет вынесен на общественное обсуждение. Речь о добровольном участии граждан в накопительной системе пенсий и гарантиях, которое государство дает на эти накопления. В частности, предполагается, что граждане сами будут откладывать средства на свою пенсию в рамках накопительной системы.

«Реакция граждан к очередным нововведениям будет очень сдержанной по целому ряду причин. Во-первых — для того, чтобы софинансировать свои пенсионные накопления, нужно иметь какой-то профицит в своем бюджете», — отмечает Ковязин.

По его словам, учитывая падение реальных доходов населения на протяжении последних пяти лет, количество граждан, которые действительно смогут принимать участие в новой системе, сегодня «довольно невелико».

«Во-вторых, наши граждане элементарно запутались во всех пенсионных реформах и изменениях, не успевая реагировать на них. Ну и в-третьих — доверие со стороны граждан к правительству и Пенсионному фонду и так было не велико, а после пенсионной реформы снизилось еще больше», — считает Ковязин.

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