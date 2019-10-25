Иркутск, , 13:39 — REGNUM Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внёс в заксобрание проект областного бюджета на 2020−2022 годы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, трехлётний цикл финансового документа обеспечивает стабильность и предсказуемость развития бюджетной системы области.

В 2020 году доходы бюджета планируется утвердить в сумме 176,1 млрд рублей и должна расти в последующие годы. Большая их часть придётся на прибыль организаций и НДФЛ — 63,3 млрд рублей и 42,6 млрд рублей соответственно.

Расходы составят 184,6 млрд рублей, 130,2 млрд из которых будут направлены на социальную сферу.

«К приоритетным направлениям финансирования из бюджета также относится выполнение социальных обязательств перед населением области, в том числе по публичным обязательствам, на которые в следующем году закладывается 13,3 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу социально-экономического развития региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов экономика Иркутской области будет расти на 8,7% ежегодно.

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