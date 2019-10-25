Буэнос-Айрес, , 13:37 — REGNUM «Каркова, Курита, 13 июля и Независимость. Деревни, формирующие западный пояс аргентинской столицы, поднялись в 70-е годы над грудами мусора. Военные создали здесь самый большой полигон в стране и назвали его «Дорога хорошего воздуха», на манер огибающей его автотрассы […] 40 лет спустя эти четыре деревни — нездоровое место, где проживают 40 тысяч человек. Экономический кризис прошелся по этим нищим трущобам как цунами», — пишет испанское издание El Pais.

То, что ситуация не дошла до крайности, во многом связано с государственной помощью, которую президент Аргентины Маурисио Макри продолжил оказывать вслед за киршнеристами, и ежедневным трудом «трущобных кюре» — священников без ряс, удерживающих от распада социальные структуры, подтачиваемые безработицей, наркотиками и, прежде всего, стигматизацией.

Макри, обещавший искоренить в стране бедность, потерпел неудачу. От своей предшественницы, Кристины Фернандес де Киршнер, он получил 29% бедных граждан, по данным Наблюдательной группы по аргентинскому социальному долгу (ODSA). К средине 2019 года этот показатель увеличился до 35,4%, а к концу года, согласно прогнозам, превысит 37%. Последние данные Национального института статистики и переписи населения (Indec) свидетельствуют, что где-то 8 из 100 аргентинцев являются неимущими, то есть им не хватает денег даже на продукты, стоимость которых увеличилась почти на 60% за последний год.